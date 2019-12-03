Додон: После побега из Молдавии Плахотнюк получил паспорт на другое имя

Бежавший из Молдавии экс-лидер Демократической партии и олигарх Владимир Плахотнюк имеет паспорт на другое имя. Об этом заявил президент страны Игорь Додон в эфире телеканала TV8. При этом он отметил, что поддельный документ Плахотнюк получил незадолго до побега.

— Мы запросили Службу информации и безопасности (СИБ) и получили информацию, что двум гражданам Молдавии были выданы паспорта на второе имя. Один из них Плахотнюк, — сообщил Додон.

Он также отметил, что паспорта с поддельными данными обычно выдаются спецагентам для выполнения заданий. По его словам, руководство СИБ уже приглашено на заседание Совета безопасности Молдавии, которое пройдёт 4 декабря. Там Додон планирует разобраться в сложившейся ситуации.

По его словам, Плахотнюк бежал после смены власти в стране через Приднестровье на Украину. Там он въехал в Одессу под своим именем.

Напомним, в 2017 году CКР заочно предъявил Плахотнюку обвинение в убийствах. В феврале 2019 года МВД России сообщило о пресечении деятельности международного преступного сообщества, которое с 2013 по 2014 год вывело за пределы РФ свыше 37 миллиардов рублей. Организаторами преступного сообщества были Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России.