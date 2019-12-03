Среди пострадавших в серьёзном ДТП с автобусом в Казахстане россиян нет

Также сообщается, что число жертв аварии возросло до восьми человек. На месте продолжаются следственные мероприятия.

Среди пострадавших в крупном ДТП с автобусом на юго-западе Казахстана нет граждан России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российского посольства.

— По сведениям, которыми на данный момент располагает генеральное консульство Российской Федерации в Алма-Ате, российских граждан среди погибших и пострадавших нет, — заявили в посольстве.

По предварительным данным, все погибшие и пострадавшие в аварии пассажиры являются гражданами Казахстана.

— Это ведомственный автобус нефтяной компании, которая зарегистрирована в городе Шымкент, работает в Кумколе. Там детей не было. Это сотрудники нефтяной компании, — пояснил заместитель председателя комитета административной полиции МВД Казахстана Жанат Абдрахманов.

Сообщается, что число жертв возросло до восьми человек. Всего на момент ЧП в салоне автобуса находилось 36 человек.

Напомним, инцидент произошёл утром 3 декабря на дороге Кызылорда (на юге) — Кумколь (под Нур-Султаном). Водитель автобуса не справился с управлением из-за гололёда на дороге, из-за чего транспортное средство опрокинулось.

Ранее сообщалось о семи погибших, один из которых умер по дороге в больницу. На месте происшествия ведутся следственные мероприятия.