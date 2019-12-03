Семьи погибших вступились за пилота, обвинённого в крушении SSJ в Шереметьево

По их мнению, факт того, что вину за крушение "повесили" на командира, является необоснованным и нечестным.

Семьи погибших в авиакатастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100, произошедшей в мае в Шереметьево, считают несправедливым обвинение командира лайнера Дениса Евдокимова в нарушении правил безопасности. Об этом ТАСС сообщил адвокат шести семей, члены которых погибли в трагедии, Павел Герасимов.

По словам правозащитника, он, а также его клиенты с самого начала предполагали, что вину за авиакатастрофу возложат на пилота или членов экипажа. По мнению Герасимова, эти претензии несправедливы и необоснованны.

— Это несправедливо. Всё, что написано во всех материалах дела, чушь какая-то. Экспертизу, которую мы заявляли, никто проводить не стал, наши ходатайства проигнорировали, — пояснил адвокат.

Напомним, виновным в катастрофе лайнера Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево назван командир корабля Денис Евдокимов. Ущерб от крушения составил полтора миллиарда рублей. При этом со стороны потерпевших и семей погибших исков о компенсации ущерба в отношении Евдокимова не будет.

Сама трагедия произошла 5 мая во время рейса Москва — Мурманск. Самолёт совершил экстренную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате катастрофы погиб 41 человек.