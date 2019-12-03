Момент обрушения моста в Оренбурге попал на видео

Очевидец снял на видео момент обрушения моста на улице Терешкова в Оренбурге. Кадры с места происшествия опубликовали в группе "Инцидент Оренбург" в ВК.

На кадрах видно, как автомобиль водителя подъезжает к мосту и успевает затормозить за мгновение до того, как мост осыпется прямо перед машиной.

В комментариях пользователи соцсети отметили, что водитель, должно быть, родился в рубашке. Они также предположили, что он, наверное, сильно шокирован произошедшим.

Напомним, инцидент с мостом произошёл вечером 2 декабря. В результате было госпитализировано два человека. Областное СУ СКР возбудило уголовное дело по факту происшествия. Лайф публиковал видео с места ЧП. В пресс-службе губернатора области ранее отметили, что предварительной причиной обрушения моста при въезде в Оренбург назван проезд гружёного большегруза.