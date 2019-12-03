Трамп считает, что США ладят с Россией

Американский лидер обратил внимание партнёров по блоку НАТО, что можно иметь хорошие отношения с Москвой, но при этом всегда быть готовым к конфронтации.

Соединённым Штатам, как и всему блоку НАТО, нужно продолжать выстраивать хорошие отношения с Россией, но при этом всегда быть готовыми к возможной конфронтации с любой из стран мира. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам двусторонней встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

— Я думаю, что мы ладим с Россией. И, конечно, мы должны быть готовы. Независимо от того, Россия это или кто-то ещё, — указал американский лидер.

Отметим, что Трамп неоднократно отмечал, что обязательно поладит с Россией, ведь это, на его взгляд, "умное решение". Вот только в Кремле в ответ сожалели, что слова американского президента зачастую расходятся с реальностью.