В Офисе Зеленского утвердили пять сценариев возвращения Донбасса

В Офисе Президента Украины прошло координационное совещание в рамках подготовки к встрече "нормандской четвёрки". По его результатам утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса, сообщает пресс-служба Президента.

— Владимир Зеленский чётко обозначил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путём и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами, — пишет пресс-служба.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов выразил надежду на то, что с помощью международных партнёров украинской стороне удастся вернуть территории Донецкой и Луганской областей, прекратив там военные действия.

В рамках обсуждения сценариев реинтеграции регионов президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооружённых сил Украины Руслану Хомчаку в ближайшем будущем посетить территорию проведения силовой операции в Донбассе.

О разработке пяти сценариев возвращения региона Данилов заявлял ещё 28 ноября, однако никаких подробностей плана не разгласил. Тогда он выразил уверенность в том, что Украина вернёт себе Донецкую и Луганскую области, а также Крым. Ранее соратник Зеленского Сергей Сивохо рассказал, что такую операцию нужно начинать с ментального возвращения жителей региона.