Российские космонавты на МКС смогут отдохнуть только первого января

В то время как вся страна будет на каникулах с 1 по 9 января, экипаж продолжит работу как обычно.

Российские космонавты, которые находятся на МКС, получат на Новый год только один выходной — первого января, в остальное время они будут работать в обычном режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

— В новогодние праздники у космонавтов "Роскосмоса" будет один выходной — 1 января, — отметили в организации. Вся страна уйдёт на каникулы первого января и выйдет на работу только девятого.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, астронавты NASA Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также представитель Европейского космического агентства Лука Пармитано (Италия), экипаж вернётся на Землю 6 февраля 2020 года.

Ранее Лайф сообщал, что космонавты на МКС останутся без чёрной икры на Новый год, однако на орбиту доставят много вкусного — от оливок до апельсинов.