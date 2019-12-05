В Москве людей эвакуировали из 8 судов из-за сообщений о бомбах

Ложная информация о таких "минированиях" поступает уже несколько дней, и каждое из них приходится проверять.

В Москве сегодня из-за сообщений о взрывчатке в зданиях эвакуировали людей из восьми судов. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Это Гагаринский, Троицкий, Чертановский, Лефортовский, Хорошевский, Черёмушкинский, Тимирязевский и Таганский суды.

— На электронную почту судов поступили письма о якобы заложенном в здании взрывном устройстве, после этого сотрудники и посетители суда были эвакуированы, — приводит РИА "Новости" комментарий пресс-службы.

Соответствующие службы проверяют информацию о взрывчатке в зданиях. Нужно отметить, что сейчас идёт волна сообщений о лжеминировании от злоумышленников. Звонки поступают из-за рубежа.