Батрутдинов и Медведев пошутили о распределении ролей в популярных тандемах

Резидент Comedy Club отметил, что на сцене он ассоциирует себя с главой правительства.

Комик Тимур Каштан Батрутдинов пошутил о том, почему на пресс-конференцию премьер-министра Дмитрия Медведева от телеканала ТНТ был делегирован именно он.

— Я так же, как и вы, являюсь частью известного в нашей стране дуэта. Я бы даже сказал, тандема, и в нашем тандеме вас обычно играю я, — заявил он, обращаясь к главе правительства.

Медведев за словом в карман не полез и тут же среагировал ответной шуткой.

— Правильно ли я вас понимаю, Тимур, что на другую пресс-конференцию. которая тоже скоро будет, поедет Харламов? — поинтересовался он в ответ, намекая на предстоящую 19 декабря пресс-конференцию Владимира Путина.

Ну а сам вопрос, заданный комиком, касался борьбы между ТВ и Интернетом за зрителей. Медведев отметил важность телевидения, но также признал величину аудитории Интернета. Так что, по его словам, пока "побеждает дружба".

Ранее на той же пресс-конференции Медведев заверил видеоблогера Настю Ивлееву, что YouTube "никто закрывать не собирается". Глава правительства объяснил популярной видеоблогерше, что закон о надёжном Рунете абсолютно о другом: его цель в том, чтобы Россию не отрезали от мировой Сети.