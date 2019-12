YouTube составил рейтинг самых популярных видеоклипов года

В пятёрке лидеров американские певицы Билли Айлиш и её Bad guy и Ариана Гранде с композицией 7 rings.

Видеохостинг YouTube составил рейтинг топ-10 самых популярных музыкальных клипов 2019 года в Великобритании. Об этом сообщает NME.

Первое место занял музыкант Stormzy с композицией Vossi Bop. За ним идут исполнители Сэм Смит и Нормани с песней Dancing With A Stranger. В тройку лидеров также попала Билли Айлиш с клипом Bad guy.

На четвёртом и пятом месте певица Ариана Гранде с композицией 7 rings и американский рэпер Lil Nas X с Old Town Road. В десятку самых популярных видео также попали исполнитель Эд Ширан (Take Me Back to London) и дуэт Шона Мендеса и Камилы Кабельо (Senorita).

