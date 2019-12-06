Решили не мучить. Пранкер рассказал, как звонил Зеленскому

Дозвониться до украинского президента оказалось легко, и тот даже поверил, что на другом конце провода находится мэр Киева Владимир Кличко.

Российский пранкер Алексей Столяров признался, что больше не будет звонить украинским политикам. Об этом он рассказал телеканалу "360". Он добавил, что раньше уже звонил Кравчуку, Порошенко и другим политическим деятелям Украины.

— Мы от Украины устали. Мы очень много звонили всем политикам и видным деятелям этой страны. Я думаю, что и наша аудитория тоже устала от того, что мы совершали звонки на Украину, — рассказал телеканалу пранкер.

Столяров признался, что до Владимира Зеленского они дозвонились довольно легко. При этом вначале пранкеры представились мэром Киева Виталием Кличко, во что Зеленский охотно поверил. Однако позже решили не мучить политика и перешли в юмористическую стезю.

— Для нас это, конечно, не обычный президент. В первую очередь это шоумен, поэтому с ним надо разговаривать скорее в юмористическом ключе, что мы и сделали, — рассказал Столяров.

Напомним, ранее российские пранкеры Лексус и Вован, вдохновившись рассказом Ольги Скабеевой, позвонили президенту Украины Владимиру Зеленскому. В отличие от Ольги, им удалось поболтать с политиком.