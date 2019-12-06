СМИ: Открывший стрельбу на авиабазе во Флориде мог быть саудовцем

Следствие также не исключает того, что нападение могло быть связано с терроризмом.

Открывший стрельбу на территории авиабазы в штате Флорида был подданным Саудовской Аравии и проходил подготовку в ВС США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько источников.

По информации телекомпании, расследованием обстоятельств занимается ФБР. Следствие также не исключает, что стрелок мог руководствоваться террористическими мотивами.

Напомним, 6 декабря в США на военной авиабазе в городе Пенсакола, штат Флорида, произошла стрельба. Жертвами стали четыре человека, ещё восемь, в том числе двое полицейских, пострадали.