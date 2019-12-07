"Нафтогаз" назвал новое условие отказа от исков к "Газпрому"

Украина поставила России новые условия — "Нафтогаз" готов отозвать иски к "Газпрому" при условии выгодного досрочного транзита, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в своём .
По его словам, новый долгосрочный контракт должен покрыть все расходы Украины на транзит, а также компенсировать все потери за невыполнение российской компанией обязательств по нынешним контрактам.
Витренко также напомнил, что "Газпром" может выплатить долг в размере трёх миллиардов в виде поставок газа.
Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что украинской компании удалось взыскать с "Газпрома" 2,1 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram