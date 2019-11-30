В "Нафтогазе" рассказали, при каких условиях откажутся от иска к "Газпрому"

"Нафтогаз Украины" готов рассматривать предложения "Газпрома" о виде компенсации трёх миллиардов долларов долга. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, рассуждая об отказе от исковых требований на ещё 12,2 миллиарда долларов.

— Эти варианты мы готовы рассматривать, потому что мы конструктивные люди, которые хотят получить средства, которые принадлежат нам, быстрее, а не позже, — сказал Витренко в эфире телеканала "Украина".

Напомним, с 2014 года между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" идут разбирательства по контрактам на транзит и поставку голубого топлива. В прошлом году Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить украинской около 2,56 миллиарда долларов якобы за недопоставку по транзиту.

"Газпром" предложил новый контракт на транзит газа через Украину при условии отказа от претензий в газовой сфере. Киев в ответ заявил, что предложение российской компании неприемлемо, и предложил свои условия сделки.