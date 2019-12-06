Глава "Нафтогаза" заявил о взыскании с "Газпрома" двух миллиардов долларов

По словам Коболева, сейчас "Нафтогаз" работает над взысканием оставшейся части суммы.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компании удалось взыскать с "Газпрома" 2,1 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

— Это 45 процентов всей компенсации, присуждённой нам в арбитраже в феврале 2018 года, — цитирует liga.net Коболева.

Руководитель "Нафтогаза" добавил, что часть суммы была отражена в отчётности. Были уплачены соответствующие налоги и дивиденды. Таким образом, отметил Коболев, почти все 2,1 миллиарда долларов попали в бюджет Украины.

По словам Коболева, сейчас "Нафтогаз" работает над взысканием оставшейся части суммы, составляющей, с учётом процентов, около трёх миллиардов долларов.

Напомним, что разбирательство между российской компанией и "Нафтогазом" по контрактам на транзит и поставки голубого топлива продолжается с 2014 года. В 2018-м Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить украинской стороне порядка $2,56 млрд за якобы недопоставку по транзиту, но "Газпром" это решение успешно обжаловал.

Ранее "Газпром" предложил заключить новый контракт на транзит газа из России через Украину при условии, что стороны откажутся от претензий в газовой сфере. В Киеве же заявили, что предложение "Газпрома" является неприемлемым, и предложили сделку на своих условиях: украинская сторона настаивает, чтобы российская компания выплатила ей долг в $3 млрд. И если не деньгами, то газом.