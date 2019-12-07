В Германии нашли картины старых мастеров, похищенные 40 лет назад

Их оценивали примерно в пять миллионов марок, что на тот момент было крупнейшей кражей предметов искусства.

Украденные в 1979 году из музея замка Фриденштайн в городе Гота (ГДР) картины были найдены в Германии, сообщил журнал Spiegel.

По данным издания, речь идёт о полотнах "Святая Катарина" Ганса Гольбейна — старшего, "Деревенская улица с повозками и коровами" Яна Брейгеля — старшего, "Портрет молодого человека" Франса Халса, "Старик" Яна Ливенса и "Автопортрет с подсолнухом" Антониса ван Дейка.

В середине прошлого года лица, пожелавшие остаться неизвестными, через своего адвоката рассказали Фонду замка Фриденштайн, что украденные картины принадлежат им. Однако они не привели убедительной информации об их покупке. Власти Готы вели с юристом секретные переговоры, в ходе которых он потребовал выплатить обладателям за предметы искусства 5,25 миллиона евро.

Издание отмечает, что 5 декабря по всей Германии прошли обыски, организованные земельным ведомством по уголовным делам Берлина вместе с правоохранительными органами ряда других федеральных земель.

В итоге было возбуждено уголовное дело по подозрению в шантаже и укрывательстве двух подозреваемых — владельца картин и его адвоката.

Сейчас полотна находятся в лаборатории объединения "Государственные музеи Берлина", где идёт проверка, действительно ли их украли из Гота.

В ночь с 13 на 14 декабря 1979 года из музея замка Фриденштайн было украдено пять картин. Их оценивали примерно в пять миллионов марок ГДР, что на тот момент было крупнейшей кражей предметов искусства в Восточной Германии.

Напомним, 25 ноября в Дрездене произошла крупная кража предметов искусства: из знаменитого собрания "Зелёный свод" украли бесценные коллекции украшений. Несколько экспонатов, которые считались пропавшими из музея "Зелёный свод", позже были найдены. Россия предложила Германии помощь в розыске украденных драгоценностей.