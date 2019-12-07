Экс-президент Боливии Эво Моралес вылетел из Мексики на Кубу для медицинского обследования. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра здравоохранения Боливии Габриэлу Монтаньо.

— Эво Моралес находится на Кубе, где у него назначена встреча с командой кубинских врачей, занимавшихся его лечением в Боливии, — рассказала Монтаньо.

Эту информацию подтвердил и представитель мексиканского МИД Роберто Веласко, который сообщил, что Моралес уведомил власти страны о своей поездке.

Напомним, по итогам президентских выборов 20 октября Эво Моралес выиграл в первом туре, однако победа не была признана. 10 октября Моралес подал в отставку из-за массовых протестов в стране, связанных с его переизбранием на очередной президентский срок. Президентские обязанности взяла на себя вице-спикер палаты сенаторов парламента Жанин Аньес. Она объявила, что не будет участвовать в предстоящих выборах президента.