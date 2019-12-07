Эво Моралес вылетел из Мексики на Кубу

1076

Фото © Twitter / Evo Morales Ayma

Экс-президент Боливии Эво Моралес вылетел из Мексики на Кубу для медицинского обследования. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра здравоохранения Боливии Габриэлу Монтаньо.

Эво Моралес находится на Кубе, где у него назначена встреча с командой кубинских врачей, занимавшихся его лечением в Боливии, — рассказала Монтаньо.

Эту информацию подтвердил и представитель мексиканского МИД Роберто Веласко, который сообщил, что Моралес уведомил власти страны о своей поездке.

Напомним, по итогам президентских выборов 20 октября Эво Моралес выиграл в первом туре, однако победа не была признана. 10 октября Моралес подал в отставку из-за массовых протестов в стране, связанных с его переизбранием на очередной президентский срок. Президентские обязанности взяла на себя вице-спикер палаты сенаторов парламента Жанин Аньес. Она объявила, что не будет участвовать в предстоящих выборах президента.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×