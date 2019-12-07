СМИ: Бывшую замглавы Щёлковского района задержали при попытке сбежать из России

Сообщается, что ей уже предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Правоохранительные органы задержали на границе с Белоруссией бывшего заместителя главы Щёлковского района Московской области Наталью Тамбову. Как сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники, она пыталась сбежать из России на автомобиле.

Отмечается, что Тамбовой предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Уволилась же она только в минувшую пятницу.

Напомним, два дня назад стало известно, что бывшего главу этого района Алексея Валова (он также в своё время был замминистра транспорта Подмосковья) задержали из-за получения им крупной взятки. А накануне выяснилось, что взятка эта была в виде "мерседеса" стоимостью шесть миллионов рублей.