Ставрополье стало четвёртым регионом, где 31 декабря будет выходным

Ради этого предновогоднего отдыха жители области выйдут на работу 28 декабря, в субботу.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил 31 декабря выходным днём. Об этом он сообщил на своей странице в "Инстаграме".

Ранее в той же соцсети глава региона провёл онлайн-голосование, по итогам которого более 90% жителей Ставрополья выступили за выходной в канун Нового года.

— По-моему, очевидно, что подавляющее большинство "за". Значит, решено: давайте поработаем в субботу, 28-го, чтобы провести предновогодний день со своими семьями. И 31 декабря объявим на Ставрополье выходным, — написал Владимиров в "Инстаграме".

Таким образом, Ставропольский край стал четвёртым регионом России, жители которого будут отдыхать в канун Нового года наряду с Крымом, Томской и Кировской областями.