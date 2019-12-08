В Киеве провели акцию протеста у Офиса Президента Украины

На очередную акцию протеста собрались вечером 8 декабря жители Киева. У здания Офиса Президента Украины несколько сотен киевлян проводят акцию "Стража на Банковой" (Банковая — улица, где находится администрация главы государства. — Прим. Лайфа). Протестующие намерены предъявить президенту Владимиру Зеленскому требования накануне его отправки в Париж на саммит "нормандской четвёрки", сообщает ТАСС.

У офиса президента установили палатки и сцену, однако последнюю разобрали правоохранительные органы. Сообщается также, что задержан и водитель автомобиля, на котором перевозились палатки.

— Акция будет проходить долго, пока не будет чёткой информации, о чём договорились участники "нормандской четвёрки" в Париже, — заявляют организаторы митинга.

Ранее днём жители украинской столицы устраивали акцию "Красные линии для Зеленского" на площади Независимости в Киеве. На ней также были предъявлены требования к президенту относительно "нормандского саммита".

Напомним, саммит в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие президент России Владимир Путин, лидер Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. Главной повесткой саммита станут текущая ситуация в Донбассе, прекращение военных действий и переговоры о политическом урегулировании.