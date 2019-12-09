Премьер-министр Украины раскрыл сценарий реинтеграции Донбасса

Он подчеркнул, что речь не идёт об отказе от территориальной целостности и суверенитета.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что сценарий реинтеграции Донбасса заключается в дипломатическом урегулировании. Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1".

Он подчеркнул, что необходимо двигаться к миру, отстаивая при этом национальные интересы.

— Ни о какой сдаче интересов в смысле отказа от территориальной целостности, от суверенитета не может идти речи принципиально. Крым и Донбасс — это территория Украины, и там живут украинцы, — отметил Гончарук.

Ранее украинские власти утвердили основной сценарий реинтеграции Донбасса. Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что президент Владимир Зеленский на "нормандском саммите" будет придерживаться "красной линии" — сохранения международно признанной границы Незалежной.