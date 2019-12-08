Глава МИД Украины: Зеленский будет придерживаться "красной линии" на саммите

Основными вопросами станет прекращение огня, разоружение и вывод незаконных формирований с Донбасса.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что президент Владимир Зеленский на "нормандском саммите" будет придерживаться "красной линии" — сохранения международно признанной границы Незалежной. Об этом он сообщил на своей странице в "Твиттере".

Завтра Нормандський саміт. Ми їдемо, в першу чергу, заради наших полонених в російських тюрмах та заради наших громадян на окупованих територіях. Наша головна червона лінія, від якої не відступимо на жодний міліметр, - міжнародно визнаний державний кордон України. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 8 декабря 2019 г.

— Мы едем в первую очередь ради наших пленных в российских тюрьмах и ради наших граждан на оккупированных территориях. Наша главная "красная линия", от которой не отступим ни на один миллиметр, — международно признанная государственная граница Украины, — подчеркнул политик.

Он добавил, что вне зависимости от формата переговоров, за общим столом или тет-а-тет, основными вопросами по урегулированию в Донбассе будет полное и постоянное прекращение огня, разоружение и вывод незаконных вооружённых формирований, а также местные выборы по украинскому законодательству.

Ранее Лайф сообщал, что украинская оппозиция проводит на майдане Независимости акцию "Красные линии для Зеленского".

Напомним, саммит в "нормандском формате" состоится в понедельник, 9 декабря. Главной повесткой станет текущая ситуация в Донбассе, прекращение военных действий и политическое урегулирование. Ранее МИД Украины назвал "единственную цель" Зеленского на переговорах.