Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль поделилась со студентами МГИМО воспоминаниями о танце с президентом России Владимиром Путиным на своей свадьбе. Об этом сообщает РИА "Новости".

Кнайсль рассказала, что лидер "обладает очень хорошими манерами" и сделал поклон перед танцем.

— Всегда приятно иметь дело с джентльменами, которые освоили эту старую школу. Конечно, этот момент и этот танец были неоднозначно восприняты общественностью, мне это ясно. Но я могу только одно посоветовать: занимайте себя не только информацией, фактами и книгами. Вы не должны забывать, что в жизни есть и другие вещи, — сказала Кнайсль.

Напомним, в августе 2018 года экс-глава австрийского МИД вышла замуж за бизнесмена Вольфганга Майлингера и церемонию тогда посетил Путин. Он танцевал с невестой и оставил автограф на свадебном белом кабриолете, который позже продали с аукциона, а вырученные деньги направили на благотворительность.