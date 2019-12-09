Прокуратура начала проверку видео с матерящимся мэром Липецка

Прокуратура Липецкой области начала проверку видеозаписи с мэром города Евгенией Уваркиной, на котором чиновница в нецензурной форме комментирует отсутствие строителей на рабочих местах. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.

— К нам сегодня поступило обращение депутата Хомутинникова, который просит проверку поведения в общественном месте мэра Липецка. По этому обращению нами, безусловно, будет проведена проверка и дана правовая оценка всем доводам, которые содержатся в обращении, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором глава Липецка Евгения Уваркина ходит по парку и в нецензурной форме комментирует отсутствие строителей на рабочих местах. Позднее чиновница объяснила, почему перешла на мат при общении с подрядчиками.