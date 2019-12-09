Названы регионы, в которых увеличилось количество аварий

Это несколько республик Северного Кавказа, а также ряд регионов Поволжья и Сибири.

Замглавы ГИБДД Олег Понарьин рассказал, в каких регионах увеличилось количество ДТП. Об этом он сообщил в эфире радио "Милицейская волна".

По его словам, это несколько республик Северного Кавказа, ряд регионов Поволжья и Сибири. Всего в зоне риска 35 субъектов Российской Федерации, а ещё десять не достигнут целевых показателей по снижению смертельных исходов.

Понарьин добавил, что в настоящее время разрабатываются планы и программы, чтобы улучшить ситуацию в 2020 году.

Ранее в Госавтоинспекции РФ заявили, что ожидают увеличения уровня смертности на дорогах страны, где с начала года уже погибло более 15 тысяч человек.