"Просто решил убить". Задержанный на Урале сознался в расправе над девушками

Мужчина пояснил, что ничем не выдал свой замысел и сразу открыл огонь по беззащитным подругам.

Подозреваемый в убийстве двух жительниц Екатеринбурга сознался в убийстве. Видео распространила пресс-служба регионального главка МВД России.

Мужчина заявил, что у него не было никакого мотива и он просто решил убить девушек, когда их увидел. В тот момент они ели пиццу. Он добавил, что ничем не выдал свой замысел и сразу открыл огонь. После этого он "оттащил их в траву с дороги и вернулся домой".

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве двух девушек на горнолыжном комплексе "Уктус".

Напомним, двойное убийство произошло в августе 2018 года. 29-летняя Ксения и 28-летняя Наталья проводили время на природе поздно вечером. К ним подошёл неизвестный с фонарём на голове и разговаривал около 40 минут, после чего достал ружьё и расстрелял обеих в упор. Происшествие зафиксировали камеры, но по кадрам опознать мужчину было невозможно. Спустя год после происшествия следователи опубликовали видео с предполагаемым преступником, надеясь, что его опознают по походке или силуэту. За информацию о нём обещали миллион.