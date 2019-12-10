Помпео: Отношения России и США должны быть лучше, чем в последние несколько лет

На встрече глав американской и российской дипломатии так же обсуждались вопросы в сфере международной безопасности и экономического сотрудничества.

Госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что отношения между Соединёнными Штатами и Россией должны быть лучше, чем в последние годы.

— В мае по просьбе президента (США Дональда. — Прим. Лайфа) Трампа я отправился в Россию, чтобы встретиться с президентом (Владимиром Путиным. — Прим. Лайфа) и министром иностранных дел Лавровым. Причина была простой: наши отношения — России и США — должны быть лучше, чем были последние несколько лет. Мы работаем над этим с того момента, — отметил он.

Помпео добавил, что отношения между странами сложные, в некоторых сферах наблюдается сотрудничество, в других — конкуренция, однако, по его словам, необходимо продолжать диалог по дипломатической линии и поддерживать "откровенный разговор".

На встрече так же обсуждали вопросы о взаимодействии в сфере международной безопасности и противодействия терроризму, отмечается, что США и РФ планируют углублять совместную деятельность по этой линии. Госсекретарь так же заявил, что Россия, Соединённые Штаты, другие страны должны выработать новые рамки обеспечения стратегической безопасности, учитывающие современные вооружения, президент Дональд Трамп решительно настроен на сотрудничество с Россией и Китаем в этой области.

Лавров и Помпео обсудили тему экономического сотрудничества, отмечается, что в перспективе оно будет двусторонним, обе страны, по словам главы американской дипломатии, надеются на дальнейший рост товарооборота, несмотря на санкции.

Напомним, сегодня, 10 декабря, состоялась встреча главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Вашингтоне. По её итогам министр иностранных дел РФ пригласил коллегу с визитом в Россию.