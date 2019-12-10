В Вашингтоне завершилась встреча Трампа и Лаврова

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Фото © Zuma/TASS

В Вашингтоне завершилась встреча президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Глава российского внешнеполитического ведомства не стал отвечать на вопросы журналистов по итогам переговоров и направился в сторону выхода из Белого дома. Сама встреча продлилась около 45–50 минут.

Ранее Лавров встретился со своим американским коллегой Майком Помпео. Глава российского ведомства пригласил главу Госдепа посетить Россию в любое удобное для него время.

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