В Вашингтоне завершилась встреча Трампа и Лаврова

В Вашингтоне завершилась встреча президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Глава российского внешнеполитического ведомства не стал отвечать на вопросы журналистов по итогам переговоров и направился в сторону выхода из Белого дома. Сама встреча продлилась около 45–50 минут.

Ранее Лавров встретился со своим американским коллегой Майком Помпео. Глава российского ведомства пригласил главу Госдепа посетить Россию в любое удобное для него время.