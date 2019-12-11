Россия готова предложить США любые варианты продления ДСНВ

Россия готова предложить США любые варианты продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита в Вашингтон.

Он подчеркнул, что такое предложение было подтверждено американскому лидеру Дональду Трампу.

— Мы подтвердили наше предложение о том, чтобы этот договор был продлён, причём принять решение о таком продлении мы считаем важным чем раньше, тем лучше, уже до конца этого года, как недавно предложил президент РФ Владимир Путин, — отметил Лавров.

Ранее на встрече с госсекретарём США Майком Помпео он заявил, что Россия готова в любой момент подписать договор о СНВ, дело только в решении американских коллег.

5 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить договор с США от 2010 года о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до конца этого года.