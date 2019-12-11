Адвокат раскрыл тему будущей книги доцента-расчленителя: Пять лет любви

Юрист назвал своеобразным видом раскаяния намерение Соколова увековечить в тексте память убитой возлюбленной.

Адвокат историка Олега Соколова, убившего и расчленившего свою аспирантку-возлюбленную Анастасию Ещенко, рассказал о планах его подзащитного написать книгу-исповедь.

— Наверное, ему ничего не остаётся делать, кроме как писать. Он для себя своеобразным видом раскаяния избрал написание книги, посвящённой Анастасии, её жизни. (Он хочет. — Прим. ред.) как-то увековечить её в памяти людей, не только в связи с этой трагедией, но и то время, что они проводили вместе. Ведь это целых пять лет, пять лет любви, — говорит Александр Почуев.

При этом он заявил, что преждевременно говорить о том, что Соколов "целенаправленно пишет роман или автобиографию". Как пояснил Почуев, его подзащитный находится под огромным психологическим давлением. Адвокат посоветовал учёному заняться творчеством, и тот уже сам выбрал жанр.

Напомним, Олег Соколов убил свою аспирантку Анастасию Ещенко, с которой его связывали любовные отношения, в ночь на 8 ноября. На следующий день, 9 ноября, его задержали, когда он пытался утопить части тела девушки в реке Мойке. Лайф сообщал, что Олег Соколов доставлен в Москву на психологическую экспертизу, которая продлится до начала следующего года.