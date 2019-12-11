"Страшилки и грязь". Близкие Заворотнюк прокомментировали слухи о параличе

Информация о том, что актрисе парализовало половину тела, ранее появилась в ряде СМИ.

Близкие Анастасии Заворотнюк опровергли информацию о том, что у актрисы парализовало половину тела. Об этом они сообщили в инстаграм-аккаунте, созданном в поддержку Анастасии.

— Перед Новым годом гораздо приятнее и полезнее думать о хорошем, мечтать, дарить праздничное настроение и добрые пожелания близким. Это такое время, когда людям не хочется никакого негатива, страшилок и грязи. Но, к сожалению, так считают не все, — написали авторы публикации.

Отмечается, что родные и близкие Заворотнюк не планируют давать какие-либо комментарии по поводу состояния актрисы, а опубликованным текстом они всего лишь ограждают поклонников актрисы от лишних домыслов.

О страшном диагнозе ранее сообщил ряд СМИ. А прежде сообщалось, что Заворотнюк находится в реабилитационном центре. Она самостоятельно передвигается и хорошо себя чувствует.

Анастасия Заворотнюк получила всероссийскую популярность после того, как сыграла главную роль в сериале "Моя прекрасная няня". Она лауреат таких премий, как "Золотой Остап", Glamour, Top X Sexy, "Золотая семёрка". Подробнее о биографии актрисы вы можете прочитать на сайте uznayvse.ru.