Доцент-расчленитель заявил о планах передать доход от новой книги семье убитой

Правда, конкретную сумму адвокат Олега Соколова назвать отказался, отметив, что "жизнь человека бесценна".

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов после ареста за жестокое убийство 24-летней студентки Анастасии Ещенко продолжает воплощать творческие планы. Издатели открыли продажу его новой книги "Армия Наполеона", а сам автор через адвоката заявил о намерении передать семье погибшей доход от неё.

— Конкретной суммы пока быть не может. Жизнь человека бесценна, — уклончиво ответил юрист Александр Почуев на вопрос, сколько Соколов готов перечислить родным убитой Анастасии.

Напомним, Олег Соколов убил свою аспирантку Анастасию Ещенко, с которой его связывали любовные отношения, в ночь на 8 ноября. На следующий день, 9 ноября, его задержали, когда он пытался утопить части тела девушки в реке Мойке. Лайф сообщал, что Олег Соколов доставлен в Москву на психологическую экспертизу, которая продлится до начала следующего года.

Тем временем историк намерен снова взяться за перо и написать книгу-исповедь. Ранее сегодня стало известно, что в центре повествования окажется не Соколов и даже не Наполеон, а любовь.