На горящем "Адмирале Кузнецове" нашли тело одного погибшего

Ранее же сообщалось, что двенадцать человек пострадали, трое были пропавшими без вести.

В Мурманске на горящем авианосце "Адмирал Кузнецов" нашли тело одного из пропавших без вести. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Ранее Лайф сообщал, что 12 человек пострадали, был опубликован список с фамилиями 11 из них. Трое человек числились пропавшими без вести. Таким образом, двоих ещё предстоит найти.

Пожар на корабле больше не распространяется, но ещё потушен не полностью. Там работают специально подготовленные пожарные.

Напомним, сообщение о возгорании на "Адмирале Кузнецове" поступило сегодня около 10 часов утра. Предварительная причина ЧП — во время сварочных работ на крейсере загорелись горюче-смазочные материалы.