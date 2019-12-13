Органы опеки подали в суд на родителей девочки, с рождения живущей в клинике

Соцзащита хочет ограничить чету Зинкиных, которые заточили дочь в клинике, в родительских правах.

Пресненский районный суд зарегистрировал иск отдела социальной защиты населения к родителям девочки, с рождения проживающей в клинике. Категория дела значится как "Об ограничении родительских прав". Это следует из базы данных по Пресненскому суду.

Напомним, об этой истории стало известно 10 декабря. Родители считают девочку глубоким инвалидом и поэтому не торопятся забирать её домой.

В январе текущего года перинатальный центр разорвал контракт и потребовал у родителей, Татьяны и Максима, забрать ребёнка домой, но чета Зинкиных проигнорировала требование, так же как и решение суда. Позже стало известно, что они платили няням по 150 тысяч рублей за уход за девочкой.