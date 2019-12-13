В Кремле отреагировали на предложение Зеленского изменить Минские соглашения

Москва считает, для реализации любых новаций необходимо учитывать мнение ДНР и ЛНР.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского пересмотреть некоторые пункты Минских соглашений.

— Говорить о любых новациях, не узнавая точку зрения и позицию представителей самопровозглашённых республик, можно, но это малоперспективно. Если Киев изменил свою позицию, этот вопрос предстоит долго и напряжённо анализировать другим участникам "нормандского формата", — сказал он.

Напомним, ранее лидер Незалежной предложил внести изменения в Минские соглашения. В частности, по его словам, "некоторые вещи можно изменить", поскольку с заключения договорённостей прошло уже 4 года. Также он подчеркнул, что позиция Украины заключается в получении контроля над границей до выборов в Донбассе.

Ранее на "нормандском саммите" Зеленский заявил, что настаивает на передаче Украине контроля над границей до проведения выборов в Донбассе. Президент России Владимир Путин в ответ напомнил, что Минские соглашения предусматривают сначала выборы, а потом решение по границе.