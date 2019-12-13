На "Адмирале Кузнецове" нашли тело второго погибшего в пожаре

На крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске нашли тело ещё одного погибшего. Об этом сообщили Лайфу источники в экстренных службах региона. Позже эту информацию подтвердили в пресс-службе Северного флота.
Таким образом, количество жертв масштабного пожара на борту крейсера увеличилось до двух человек: первое тело нашли накануне вечером. Ещё один пропавший вышел на связь — его не было на корабле во время ЧП. Госпитализированы были, по последним данным, 14 человек.
Напомним, сообщение о возгорании на "Адмирале Кузнецове" поступило накануне около 10 часов утра. Предварительная причина ЧП — во время сварочных работ на крейсере загорелись горюче-смазочные материалы, которые забыли убрать. Также причиной ЧП мог стать загоревшийся мусор.
Крейсер был передан Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) для проведения ремонтных работ и модернизации. Прежде планировалось вернуть крейсер Военно-морскому флоту в 2021 году, однако теперь эти сроки могут сдвинуться.
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