Украина возобновила закупку электроэнергии в России

Ранее Верховная рада внесла изменения в закон "О рынке электроэнергии", который запретил импорт электричества из России.

Компании-трейдеры 11 декабря возобновили поставки электроэнергии на Украину из России. Перерыв в поставках составил чуть меньше недели, сообщают "Украинские новости".

Как сообщили изданию источники на энергетическом рынке, с 11 по 13 декабря поставки электричества из России выросли с 480 тыс. до 1,26 млн кВт-ч.

По данным агентства, 4 декабря в закон "О рынке электроэнергии" были внесены изменения, согласно которым импорт электроэнергии по двусторонним договорам с Россией был запрещён. Однако параллельно была оставлена возможность поставок электроэнергии для сбыта на рынке "на сутки вперёд". Поэтому возможность импорта электричества из России у Украины осталась.

Ранее украинские ТЭС остановили работу в знак протеста против импорта электричества из России, в результате чего заседание Верховной рады проходило без света.