Появилось видео с места ДТП в Свердловской области, где перевернулся автобус

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В распоряжении Лайфа оказалось видео с места аварии в Свердловской области, где автобус вылетел в кювет.

На кадрах видно, что автобус завалился на левый бок, на месте присутствуют спасатели.

Напомним, что автобус, следовавший по маршруту Пермь — Екатеринбург, вылетел в кювет на трассе в Свердловской области. По предварительным данным, водитель задремал за рулём и потерял управление транспортным средством. Всего в автобусе находилось 53 пассажира, семеро из них пострадали. Лайф публиковал список пострадавших в результате инцидента.

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