Врио главы Приангарья встретился с пострадавшими от летнего паводка в Тулуне

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев встретился с жителями Тулуна, пострадавшими от летнего паводка. Об этом сообщает РИА "Новости".

Кобзев заявил, что по ряду вопросов с разрушенным жильём уже вынесены решения. А ещё одну семью он пообещал сам лично посетить в воскресенье.

Напомним, в конце июня в Иркутской области начались сильные паводки. Их жертвами стали 26 человек, примерно 11 тысяч домов были подтоплены. В общей сложности пострадало 45 тысяч человек.