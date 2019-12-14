Врио главы Приангарья назвал сроки ликвидации последствий летнего паводка

Последствия паводка в Иркутской области планируется ликвидировать к августу следующего года, об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на врио губернатора области Игоря Кобзева.

В ходе рабочей поездки в районы, пострадавшие от паводка, Кобзев, в частности, посетил стройплощадку в микрорайоне Угольщиков в Тулуне, где сейчас возводится три двухэтажных многоквартирных дома, каждый из которых рассчитан на 24 семьи. Их сдача ожидается в марте 2020 года.

— Осмотрев стройплощадки, я вижу, что движение вперёд есть: глобальные проекты, в том числе в части будущего проживания жителей, создания инфраструктуры, реализуются. Надеюсь, что с учётом полного восстановления и создания инфраструктуры мы справимся с ликвидацией последствий паводка к августу следующего года, — отметил врио губернатора.

Напомним, в конце июня в Иркутской области начались сильные паводки. Их жертвами стали 26 человек, примерно 11 тысяч домов были подтоплены. В общей сложности пострадало 45 тысяч человек.