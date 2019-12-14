Матвиенко объяснила, почему Левченко подал в отставку

Также сенатор поприветствовала назначение Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что иркутский губернатор Сергей Левченко подал в отставку из-за того, что не справился с чрезвычайной ситуацией в регионе и дал критическую оценку своим действиям.

— Губернатор Иркутской области подал заявление по собственному желанию. Я полагаю, что за этим стоит его собственная оценка, оценка своей работы и его подчинённых, — сказала Матвиенко в ходе брифинга в субботу.

При этом она добавила, что именно в подобных чрезвычайных ситуациях проявляется профессионализм и дееспособность любого коллектива. В данном случае "региональная команда не справилась". Этому фактору, считает Матвиенко, во многом послужило отсутствие оперативных решений, реакций и контактов с гражданами. В связи с этим местное население подвергало особой критике региональные власти и губернатора в частности.

— Многие люди абсолютно справедливо высказывались с критикой в адрес региональной власти, — заключила она.

При этом Матвиенко подчеркнула, что назначение Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области является правильным решением, поскольку он точно сможет справиться с новыми обязанностями.

Напомним, что Левченко возглавлял регион с 2015 года, когда победил во втором туре губернаторских выборов (выдвигался от КПРФ) с 56,39% голосов избирателей. За это время область столкнулась с рядом чрезвычайных ситуаций, последствия некоторых до сих пор не решены.

Так, в конце июня в Иркутской области начались сильные паводки. Их жертвами стали 26 человек, примерно 11 тысяч домов были подтоплены. Пострадавшие в результате бедствия люди до сих пор не получили новое жильё.

Также Левченко уличили в нарушении закона о коррупции: на протяжении двух лет глава региона не указывал в декларациях земельные участки и трёхэтажный особняк. Всё это происходило на фоне его неоднозначных высказываний о национальных проектах и сообщений о повышении собственной зарплаты. Кроме того, местные политики упрекали Левченко в том, что он проводит слишком много времени в заграничных командировках, несмотря на сложную ситуацию в регионе.