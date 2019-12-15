На космодроме Восточный начинают монтаж стартового комплекса под ракету "Ангара"

На космодроме Восточный в воскресенье, 15 декабря, начинается монтаж нового технического комплекса стартового оборудования под ракету "Ангара", сообщает ТАСС со ссылкой на замгендиректора ЦЭНКИ по созданию космодрома Сергея Костарева.

— Сегодня начало монтажа технологического оборудования стартового комплекса: транспортировка и монтаж ёмкостей. Всё оборудование, которое изготовляется и поставляется, является уникальным, — отметил он.

Костарев добавил, что оборудование изготавливают 14 предприятий, которые были задействованы при строительстве Байконура и Плесецка.

Ранее сообщалось, что техники для строительства второй очереди космодрома Восточный станет больше, работы не прекратятся в зимний сезон. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин доложил президенту РФ Владимиру Путину, что возведение объекта идёт по плану.