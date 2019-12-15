СМИ: В США разрабатывают ракету — "убийцу" российских С-400

Она сможет пролететь более 500 километров, что ранее было запрещено Договором о РСМД.

В США разрабатывают новую ракету системы "земля-земля" Precision Strike Missile (PrSM), которая сможет преодолеть российскую противовоздушную оборону, в частности комплексы С-400 и "Триумф", об этом рассказало издание Breaking Defense со ссылкой на генерала Джона Рафферти.

Испытания вооружения прошли 10 декабря. Дальность полёта составила 500 километров, что ранее было запрещено Договором о РСМД, из которого Соединённые Штаты вышли в августе этого года.

Рафферти отметил, что ракета поступит на вооружение в 2023 году и должна будет значительно усилить ВВС и ВМС США.

Ранее США провели испытания баллистической неядерной ракеты средней дальности наземного базирования, ранее запрещённой Договором о РСМД.