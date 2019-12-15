Фанаты Макса Коржа устроили драку с пожарными, тушившими фаеры

На прошедшем концерте Макса Коржа в Перми фанаты начали потасовку с сотрудниками МЧС, которые тушили пожар, начавшийся из-за десятков фаеров, брошенных на пол.

Видео произошедшего выложил в свой инстаграм один из фанатов.

На кадрах видно, как толпа молодых людей отбирает у пожарных рукава, из которых льётся вода, и начинает драку.

Череда неудач для фанатов на этом не закончилась — перевернулся автобус, вёзший людей с концерта Макса Коржа из Перми в Екатеринбург. Пострадало 15 человек. По факту ДТП завели уголовное дело.