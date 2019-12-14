В Свердловской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом

По факту ДТП с автобусом в Свердловской области, в котором пострадало 15 человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

— Согласно предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, допустил съезд на встречку, где машина и перевернулась. В автобусе находилось 53 человека, некоторые из них пострадали, в том числе подростки, — говорится в сообщении.

Напомним, автобус, следовавший по маршруту Пермь — Екатеринбург, съехал в кювет. Позже Лайфу стали доступны кадры с места происшествия и видео. Число пострадавших в ДТП возросло до 15 человек.