Члены экипажа до последнего пытались спасти затонувший в Севастополе плавдок

Экипаж затонувшего в Севастополе плавдока ПД-16 до последнего пытался спасти судоремонтное сооружение, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в корабельной сфере.
— Экипаж боролся до последнего, были запущены дополнительные генераторы. Но когда [плавдок] стал крениться, когда стала неконтролируемо поступать вода, экипажу был дан приказ сойти на берег, — сообщил изданию собеседник.
Отмечается, что насосы не смогли справиться с сильным поступлением воды.
Дно плавдока было повреждено коррозией, а течь в судне была уже несколько лет. Также имелись проблемы с балластными цистернами.
Напомним, плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в ночь с 14 на 15 декабря. Позже было принято решение утилизировать судна.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram