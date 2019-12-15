Члены экипажа до последнего пытались спасти затонувший в Севастополе плавдок

Экипаж судна сошёл на берег, только когда судно начало крениться, а насосы перестали справляться с количеством воды.

Экипаж затонувшего в Севастополе плавдока ПД-16 до последнего пытался спасти судоремонтное сооружение, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в корабельной сфере.

— Экипаж боролся до последнего, были запущены дополнительные генераторы. Но когда [плавдок] стал крениться, когда стала неконтролируемо поступать вода, экипажу был дан приказ сойти на берег, — сообщил изданию собеседник.

Отмечается, что насосы не смогли справиться с сильным поступлением воды.

Дно плавдока было повреждено коррозией, а течь в судне была уже несколько лет. Также имелись проблемы с балластными цистернами.

Напомним, плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в ночь с 14 на 15 декабря. Позже было принято решение утилизировать судна.