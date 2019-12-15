Володин резко отреагировал на заявление Японии по Курильским островам

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что призыв объявить Курильские острова территорией Японии подрывает доверие стран друг к другу. Комментарий опубликован на сайте Госудмы.

Володин отметил, что отношения между Россией и Японией строятся на принципах дружбы, открытости и отсутствии двойных стандартов, а такие заявления наносят вред отношениям двух стран.

— Мы воспринимаем их как угрозу территориальной целостности и суверенитету России, — добавил спикер Госдумы.

Попытки пересмотра итогов Второй мировой войны не приведут ни к чему хорошему, заявил Володин, а неверно усвоенные уроки "накажут нерадивого ученика".

По мнению председателя ГД, глава Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии, как никто другой, должен помнить, к чему приводят реакционистские заявления.

Напомним, ранее Кадзуо Сии предложил на переговорах с Россией выдвинуть позицию, что Курильский архипелаг является японской территорией. На слова японского политика отреагировал глава Комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.