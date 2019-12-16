Стартовый комплекс для сверхтяжёлой ракеты "Енисей" начнут строить в 2022 году

Начало подготовительных работ для создания стартового комплекса для запуска сверхтяжёлой ракеты "Енисей" начнётся на космодроме Восточный в 2022 году. Об этом рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ходе пресс-конференции.

В представленной им презентации сообщается, что работы на космодроме с привлечением рабочих и техники планируется начать в 2023 году. В разное время на стройке будут работать от 1,9 тысячи до 4,9 тысячи человек. Строительство монтажно-испытательного комплекса и склада блоков для сверхтяжёлой ракеты будет закончено в 2027 году.

Сверхтяжёлая ракета "Енисей" разрабатывается в РКК "Энергия", она будет создана по принципу технического конструктора, каждый сегмент планируется сделать самостоятельным. Космический аппарат сможет доставить на орбиту 70 тонн груза на первом этапе. В частности, разработка ведётся для доставки нового корабля "Орёл" (ранее "Федерация"), его макет планируют запустить в 2028 году.

Ранее сообщалось, что на космодроме Восточный начинается монтаж стартового комплекса под ракету "Ангара".