Верховный суд Украины разрешил канонической УПЦ оставить своё название

Верховный суд Украины разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) оставить своё название. Об этом сообщает УНИАН.

— Коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций, которые установили, что регистрационным органам запрещены любые действия внесения сведений в ЕГР (Единый госреестр) о Киевской митрополии УПЦ, — цитирует издание постановление суда.

Закон о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата, принятый в конце декабря 2018 года, вступил в силу 26 января. Согласно документу, в течение трёх месяцев приходы и монастыри УПЦ должны были прописать в уставе, что относятся к религиозной организации с центром в государстве, "совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем её территорию".

В начале апреля 2019 года суд в Киеве признал противоправным решение властей принудительно переименовать каноническую Православную церковь Украины. Позже 49 депутатов Верховной рады обратились в Конституционный суд страны с иском о признании решения изменить название УПЦ незаконным. Вскоре процесс переименования приостановили.