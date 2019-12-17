СКР возбудил дело по факту сексуального насилия над ребёнком в Ленобласти

Против главы многодетной семьи из посёлка Химози Гатчинского района Ленинградской области, из дома проживания которой ранее силовики изъяли гранаты и автоматы, возбуждено уголовное дело по факту сексуального насилия над несовершеннолетними. Об этом сообщила пресс-служба СКР по региону.

— По версии следствия, в период времени с 2012 года по декабрь 2019 года 46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь. В настоящее время девочке 13 лет, — говорится в сообщении.

Мужчина был задержан по статье 91 УПК РФ. Также были изъяты найденные в доме предметы и электронные носители информации, представляющие интерес для следствия.

В настоящее время работа на месте происшествия продолжается, следователи намерены ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее Лайф сообщал, что в Ленобласти из дома многодетной семьи силовики конфискуют оружие. Позже появилось видео с места событий.